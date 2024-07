Trabajadores del hotel en el que se hospiedan integrantes del COI inician paro laboral

ARCHIVO - Foto del 30 de marzo del 2023, una tienda de campaña del sindicato CGT durante una demostración en Lille, Francia. El jueves 25 de julio del 2024, trabajadores del hotel en el que se hospedan integrantes del COI inician paro laboral. (AP Foto/Michel Spingler, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved