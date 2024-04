Timberwolves derrotan a Suns 120-95 en el 1er partido de serie, con 33 puntos de Edwards

El escolta de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, celebra después de una volcada durante la segunda mitad del Juego 1 de la serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA contra los Suns de Phoenix, el sábado 20 de abril de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved