Thuram e Inzaghi buscan superar a sus familiares ganando la Liga de Campeones

Marcus Thuram, del Inter de Milán, responde a reporteros durante el Día de Medios de la Liga de Campeones de cara a la Finaldel sábado contra el PSG, en las instalaciones de entrenamiento del Inter, en Appiano Gentile, Italia, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved