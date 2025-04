Tatum y Brown lideran a Celtics 107-98 sobre Magic y toman ventaja de 3-1 en la serie

El alero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum, centro, conduce entre el alero del Magic de Orlando Paolo Banchero (5) y el pívot Wendell Carter Jr. (34) durante la primera mitad del Juego 4 de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el domingo 27 de abril de 2025, en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved