Tatis y Heyward conectan jonrones; Padres blanquean a Rockies otra vez, 2-0

De izquierda a derecha, el venezolano Luis Arráez, el dominicano Fernando Tatis Jr.., el cubano José Iglesias y Jason Heyward, de los Padres de San Diego, festejan el triunfo sobre los Rockies de Colorado, el sábado 12 de abril de 2025 (AP Foto/Derrick Tuskan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved