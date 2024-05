Talleres de Córdoba vence a Barcelona y queda a un paso de octavos de final en Libertadores

El portero del Talleres Guido Herrera celebra después de que su compañero Gustavo Bou anotó anotó el tercer gol de su equipo contra el Barcelona de Ecuador durante un partido de fútbol del Grupo B de la Copa Libertadores en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, el miércoles 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved