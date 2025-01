SZA se unirá a Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

ARCHIVO - Foto del lunes primero de abril del 2024, SZA posa en la sala de prensa de los premios iHeartRadio Music en Los Ángeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) 2024 Invision

SZA estuvo firmada anteriormente por Top Dawg Entertainment, el mismo sello discográfico de Lamar. Además SZA apareció en su más reciente álbum “GNX”, participando en algunas canciones incluyendo “Gloria” y “Luther”, que también incluyen fragmentos de Luther Vandross y Cheryl Lynn en “If This World Were Mine”.

Los éxitos anteriores del dúo incluyen la canción nominada al Oscar “All the Stars” y “Doves in the Wind”.