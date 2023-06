Sundhage, entrenadora de Brasil, busca cerrar una gran brecha, con título de Copa del Mundo

La entrenadora del equipo femenino de Brasil, Pia Sundhage, es entrevistada en el centro de entrenamiento la Granja Comary, mientras prepara a su equipo para la Copa del Mundo de FIFA, en Teresópolis, Brasil, el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.