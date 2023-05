Sub20: Brasil y Colombia avanzan a cuartos de final a puro gol

Marcos Leonardo de Brasil anota de penal durante los octavos de final del Mundial Sub20 ante Túnez en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, miércoles 31 mayo, 2023. (AP Foto/Iván Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mohamed Dhaoui de Túnez, a la izquierda, el derribado por Robert Renan de Brasil durante los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, miércoles 31 mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yaser Asprilla de Colombia, en el centro, celebra junto a sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo ante Eslovaquia por los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, miércoles 31 mayo, 2023. (AP Foto/Ricardo Mazalan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved