Stephenson impulsa tres carreras, Martínez logra cinco ponches y los Rojos vencen 7-2 a los Rays

Will Benson, derecha, observa mientras Elly De La Cruz (44) celebra con su compañero de equipo Austin Hays, centro, de los Rojos de Cincinnati después de anotar con un doble de dos carreras de su compañero Tyler Stephenson durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rays de Tampa Bay, el viernes 25 de julio de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.