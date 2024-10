Soto, de Yankees, sólo se concentra en playoffs, aunque se avecina una temporada baja lucrativa

Juan Soto, de los Yankees de Nueva York, conecta un elevado de sacrificio para impulsar a Anthony Volpe durante la quinta entrada del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana en contra de los Reales de Kansas City, el miércoles 9 de octubre de 2024, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin Braley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.