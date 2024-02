Sorprendente Curazao elimina a Puerto Rico y se clasifica a semifinales de Serie del Caribe

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El lanzador de Anthony Herrera tras la victoria 2-0 ante Puerto Rico en la Serie del Caribe, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Uno cuando sale ahí piensa en sacar ceros, out por out y atacando a a los bateadores. Eso es lo que nos ha dado el éxito porque tenemos una muy buena defensa. Muy contento con la victoria y la clasificación”, comentó Sulbaran tras la victoria

“Obviamente el resultado no es el que esperábamos, los últimos juegos no fueron los mejores para nosotros y hoy no pudimos batear", dijo un abatido Molina. "Hay que darle todo el crédito a ellos que jugaron muy bien. En general creo que fue un buen torneo, obviamente el objetivo no se cumplió y duele, pero me voy contento con esta experiencia. Sólo queda seguir aprendiendo”.

FUENTE: Associated Press