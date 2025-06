Ohtani podría volver al montículo en junio pero Sasaki estaría fuera por un largo periodo

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, al centro, lanza una práctica de bateo en vivo mientras el coach de lanzadores Mark Prior, segundo desde la izquierda, observa antes de un juego de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 31 de mayo de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sasaki no ha lanzado en un juego desde el nueve de mayo y no forma parte de los planes de lanzamiento a largo plazo del equipo esta temporada.

"Creo que esa debería ser la mentalidad", dijo Roberts. Ser lanzado a este entorno ciertamente fue un gran desafío para él, y ahora se suma la parte de la salud y el hecho de que es un lanzador abridor, sabiendo lo que implica la preparación (necesaria para regresar)... Creo que esa es la forma prudente de abordarlo".

Sasaki, de 23 años, tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 4.72 en ocho aperturas después de unirse a los Dodgers desde los Chuba Lotte Marines de la Liga del Pacífico, promediando menos de cuatro 1/3 entradas por apertura. Caminó a 22 y ponchó a 24 en 34 1/3 entradas y su recta promedió 95.7 mph, 3-4 mph menos que su promedio en Japón.

Roberts dijo que Sasaki no tenía dolor cuando reanudó los lanzamientos a principios de junio, pero el lanzador fue detenido después de sentir molestias la semana pasada. Sasaki recibió recientemente una inyección de cortisona en el hombro; Roberts dijo que no se planean más escaneos.

"No creo que sea dolor", dijo Roberts. "No sé si es molestia, si es rigidez, si simplemente no se siente fuerte, cualquiera que sea el adjetivo que quieras usar. Esa es más una pregunta para Roki, en cuanto a la sensación que está experimentando.

"Simplemente no siente que pueda intensificarlo, y no vamos a presionarlo para que haga algo con lo que no se sienta bien en este momento".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press