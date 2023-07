Schweinsteiger dice que Pep Guardiola comparte la culpa por declive de Alemania

ARCHIVO - El entrenador del Bayern, Pep Guardiola de España, izquierda, platica con Bastian Schweinsteiger durante una sesión de entrenamiento previo al partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre FC Bayern Munich y CSKA Moscow, en Múnich, Alemania, el lunes 16 de septiembre de 2013. Bastian Schweinsteiger dice que Pep Guardiola comparte la culpa por el declive de la selección de Alemania a una estación de radio británica el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.