Schwarber llega a 30 cuadrangulares; Filis vencen a Nacionales 8-4 en primero de la doble tanda

Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia reacciona luego de conectar un jonrón de dos carreras ante Trevor Williams lanzador de los Nacionales de Washington, durante la tercera entrada del primer juego de la doble tanda en Filadelfia. Martes 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved