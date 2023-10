Santiago inicia sus Juegos Panamericanos con rock, folclore y poesía

Artistas en la tarima durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los deportistas de Argentina se trasladan desde la villa al Estadio Nacional para la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fiu, la mascota de los Juegos Panamericanos, y una bailarina durante la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Nacional de Santiago, el viernes 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved