Real Sociedad está cerca de avanzar en la Liga de Campeones tras vencer 3-1 a Benfica

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo D de la Liga de Campeones entre Real Sociedad y Benfica, en el estadio Reala Arena, en San Sebastián, España, el miércoles 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Alvaro Barrientos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved