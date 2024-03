Real Madrid-Man City y PSG-Barcelona disputan cuartos de final de Liga de Campeones

Vinicius Junior (derecha) del Real Madrid festeja con su compañero Jude Bellingham su gol contra Leipzig en octavos de final de la Liga de Campeones en el estadio Santiago Bernabéu, el 6 de marzo de 2024. Real Madrid enfrentará a Manchester City en los cuartos de final, en un enfrentamiento entre los dos últimos campeones y los únicos dos que permanecen invictos en el actual torneo. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved