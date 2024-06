Pulisic madruga a Bolivia: EEUU despacha 2-0 a Bolivia en la Copa América

Christian Pulisic celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bolivia por el Grupo C de la Copa América, el domingo 23 de junio de 2024. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El arquero boliviano Guillermo Viscarra no logta atajar el remate de Christian Pulisic para el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bolivia por el Grupo C de la Copa América, el domingo 23 de junio de 2024. (AP Foto/Tony Gutiérrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved