PSG arrasa al Inter y gana la Liga de Campeones por primera vez

Aficionados del Paris Saint-Germain cantan y gritan en la calle antes de la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en Munich el sábado 31 de mayo del 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Desiré Doue, del París Saint-Germain, anota el segundo tanto del conjunto francés en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, el sábado 31 de mayo de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Desiré Doué, del París Saint-Germain, celebra tras anotar en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, el sábado 31 de mayo de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Senny Mayulu, del París Saint-Germain, festeja después de anotar el quinto tanto en la final ante el Inter de Milán, el sábado 31 de mayo de 2025 (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores del PSG festejan tras ganar la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, el sábado 31 de mayo de 2025, en Múnich (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores de Inter de Milán expresan su apoyo al equipo antes de la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain en Munich el sábado 31 de mayo del 2025. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Achraf Hakimi (izquierda), del París Saint Germain, festeja su tanto ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, el sábado 31 de mayo de 2025 (Christian Charisius/dpa via AP) (c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán, lanz un grito durante la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, el sábado 31 de mayo de 2025, en Múnich, Alemania (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved