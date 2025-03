Pistons aplastan 134-106 al Jazz y logran 10 victorias en 11 partidos por primera vez desde 2007-08

Ausar Thompson, arriba, de los Pistons de Detroit, retaca el balón mientras Johnny Juzang, abajo, del Jazz de Utah, defiende sin éxito, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 3 de marzo de 2025, en Salt Lake City. (AP Foto/Rick Egan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved