PGA, la Gira Europea se unirán a los saudís; ponen fina a la demanda del LIV Golf

En foto del 14 de mayo del 2023, l campeón individual Dustin Johnson y su caddie Austin Johnson celebra en el podio durante la ceremonia de trofeo en el torneo LIV Golf Tulsa e Cedar Ridge Country Club. El martes 6 de junio del 2023, la PGA, la Gira Europa se unirán en una empresa comercial con el fondo saudí y con lo que llega a su fin la demanda de LIV Golf. (Amy Kontras/LIV Golf via AP)

El acuerdo unirá los negocios comerciales y derechos del Fondo de Inversión Público —incluyendo al LIV Golf— con los de la PGA y la Gira Europea. No dieron el nombre de la nueva entidad.

“Ellos iban en su camino, nosotros en el nuestro y después de que mucha reflexión te das cuenta que la tensión en el deporte no es buena”, admitió Monahan en una entrevista telefónica con The Associated Press.