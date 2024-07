París inaugura sus Juegos Olímpicos con sabotaje de trenes y lluvia

El Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, jueves 25 julio de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Viajeros esperan fuera de la estación de Burdeos debido a una serie de ataques vandálicos que afectaron los trenes de alta velocidad horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, viernes 26 de julio de 2024, en Burdeos, Francia. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Espectadores aguardan el comienzo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el viernes 26 de julio de 2024. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peatones y vehículos circulan por la avenida Champs Elysees, con el Arco del Triunfo de fondo, en la previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, jueves 25 de julio, 2024. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía controla la estación del Este luego que una serie de ataques vandálicos afectaran la red de trenes de alta velocidad horas antes del comienzo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, viernes 26 de julio de 2024 (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved