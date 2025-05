Pacers empatan con tiro de Haliburton y superan 138-135 a Knicks en alargue al abrir final del Este

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, tira desde larga distancia lo que resultó ser una canasta de dos puntos ante la presión defensiva de Mitchell Robinson (23), de los Knicks de Nueva York, para igualar el partido al final del tiempo regular del primer juego de las Finales de la Conferencia Este del baloncesto de la NBA, el miércoles 21 de mayo de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.