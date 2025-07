Oneil Cruz de los Piratas llevará su poder al Derbi de Jonrones

Oneil Cruz, al centro, de los Piratas de Pittsburgh, celebra con Ke'Bryan Hayes (13) después de que ambos anotaran con su jonrón de dos carreras contra el lanzador de los Mets de Nueva York, Dedniel Núñez, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el domingo 29 de junio de 2025. (AP Photo/Gene J. Puskar) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved