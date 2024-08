Noah Lyles se clasifica a las semifinales de los 100 metros planos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estadounidense Noah Lyles se prepara para su heat en la competencia de 100 metros en los Juegos Olímpicos, el sábado 3 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

"Me ahora no tengo que guardarme nada. Estoy listo, añadió.

El segundo puesto significa que Lyles, campeón mundial vigente en los 100 y 200 metros planos, no podrá elegir uno de los mejores carriles para las semifinales del domingo. De avanzar, buscará la medalla de oro más tarde ese mismo día.

“Sin duda alguna le resté importancia a mis competidores”, reconoció. “Pensaba que en verdad no había por qué ponerle mucho énfasis. Pero estos tipos me demostraron que están listos para competir. Me dije, ‘bien, ya no puedo hacer eso’. Prometo que no volverá a pasar”.

Entre los que también se clasificaron está el jamaicano Kishane Thompson, quien redujo la velocidad en los 20 metros finales y de todas maneras ganó su eliminatoria con 10 segundos exactos. El keniano Ferdinand Omanyala ganó el suyo en 10.08 segundos y el jamaicano Oblique Seville hizo lo propio con tiempo de 9.99. El campeón olímpico vigente Marcell Jacobs, quien dijo que le picó un insecto en los bloques de partida, terminó segundo y avanzó.

“Cometí algunos errores al principio”, indicó, “lo que no me permitió terminar donde quería”.

Lyles dijo que la presión de los campeonatos del mundo del año pasado fue mayor a cualquier cosa que haya sentido hasta ahora en los Juegos Olímpicos.

“Sentí que tuve que luchar para demostrar que soy el más rápido”, indicó Lyles, protagonista de un documental de Netflix sobre velocistas. “En esta ocasión, muchas personas lo saben y estoy en la mira”.

No está seguro de qué tiempo se necesita para subir a lo más alto del podio, pero confía en “voy a correrlo”.

El puertorriqueño Ayden Owens-Delerme finalizó en la quinta posición en el salto con pértiga en el decatlón y se ubica en el cuarto lugar, apenas fuera del podio, luego de ocho eventos.

El boricua finalizó en segunda posición en los 100 y ganó la etapa de los 400 metros. Acumula 7.153 puntos y se ubica a 38 de Lindon Victor de Granada, quien actualmente ocupa el tercer lugar del podio.

La prueba concluye la noche del viernes con las competencias de lanzamiento de jabalina y los 1.500 metros.

La cubana Rose Mary Almanza ganó su repechaje en los 800 metros y sacó provecho a la segunda oportunidad para avanzar a las semifinales de la prueba. Los de París son los primeros Juegos Olímpicos en donde el atletismo emplea la regla del repechaje, que otorga una segunda oportunidad de vallistas y mediofondistas que no logran avanzar en sus eliminatorias en distancias desde los 200 a los 1.500 metros. El repechaje otorga seis lugares en semifinales.

Mondo Duplantis, el campeón olímpico vigente en salto con pértiga, tuvo un día tranquilo en la fase clasificatoria. El plusmarquista mundial sólo realizó dos intentos, los cuales superó.

“Un día aburrido, tal como lo quería", dijo el sueco. “Tan irrelevante como lo deseaba”.

FUENTE: Associated Press