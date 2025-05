Nick Martínez y Tyler Stephenson ayudan a Rojos a derrotar 7-4 a los Reales

Elly De La Cruz (44), de los Rojos de Cincinnati, celebra con Tyler Stephenson después de anotar carrera con un sencillo de Gavin Lux durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 26 de mayo de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved