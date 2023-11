Ndenbe y Sallói ayudan al Sporting KC a eliminar al primer sembrado St. Louis City en la MLS

Los centrocampistas del Sporting Kansas City, Rémi Walter (izquierda), Gadi Kinda (10), y el delantero mexicano Alán Pulido (9) celebran luego de un gol anotado por un compañero de equipo durante la segunda parte del juego de postemporada de la MLS ante St.Louis City, el domingo 5 de noviembre de 2023, en Kansas City, Kansas. (AP Foto/Colin E. Braley) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved