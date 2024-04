Murray clava una daga en la chicharra para coronar remontada de Nuggets y vencer 101-99 a Lakers

Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, lanza el tiro ganador con la marca defensiva de Anthony Davis (3), de los Lakers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del Juego 2 de la serie de primera ronda de playoffs de baloncesto de la NBA, el lunes 22 de abril de 2024, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.