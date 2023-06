Muchova vence a Sabalenka y llega a su primera final de Grand Slam en Abierto de Francia

Karolina Muchova, de República checa, celebra después de ganar su partido de semifinal en el Abierto de Francia en contra de Aryna Sabalenka, de bielurrusia, en tres sets 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-5, en el estadio de Roland Garros, en París, el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved