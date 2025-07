Mezcla de juventud y química lleva a Medias Rojas al receso del Juego de Estrellas en gran momento

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Marcelo Mayer, de los Medias Rojas de Boston, anota con un doblete productor de Ceddanne Rafaela, mientras Matt Thaiss, derecha, de los Rays de Tampa Bay, cubre el plato mientras espera un tiro durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 10 de julio de 2025, en Fenway Park, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)

Jarren Duran, izquierda, el jardinero central Ceddanne Rafaela y el jardinero derecho Roman Anthony celebran después de derrotar a los Rays de Tampa Bay en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 13 de julio de 2025, en Boston. (AP Foto/Greg M. Cooper)