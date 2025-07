México refrenda el título de la Copa Oro de CONCACAF y suma su 10mo título al vencer 2-1 a EEUU

Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana de Fútbol, celebra después de marcar el primer gol del Tri en el primer tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edson Álvarez (4), de la Selección Mexicana de Fútbol, celebra después de anotar el segundo gol del Tri frente a Estados Unidos, en el segundo tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edson Álvarez, derecha, de la Selección Mexicana de Fútbol, marca el segundo gol del Tri con un remate de cabeza en el segundo tiempo de la Final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved