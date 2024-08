Mellizos acortan distancia en la Central al ganar el 1ro de doble cartelera, 4-2 ante Guardianes

Max Keplerm jardinero derecho de los Mellizos de Minnesota, hace una espectacular atrapada lanzándose sobre una pelota para robarle un imparable a Will Brennan, de los Guardianes de Cleveland, durante la séptima entrada del primer juego de una doble cartelerra, el viernes 9 de agosto de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved