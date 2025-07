Max Verstappen supera a Piastri y Norris y saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, que saldrá segundo, junto al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, que ganó la pole, junto al británico Lando Norris tras la calificación al Gran Premio de Gran Bretaña el sábado 5 de julio del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved