Martínez y Peralta jonronean y los Dodgers remontan para ganar a los Piratas 6-4

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles J.D. Martinez se dirige a primera base tras pegar un jonrón de tres carreras en el quinto inning de su juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh el miércoles 5 de julio de 2023 en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.