Martinez brilla y Dodgers aplastan a Rockies tras demora por mal tiempo

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, pasa corriendo por delante del entrenador de tercera base Dino Ebel para anotar en un sencillo de Freddie Freeman, en el quinto inning de un juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Rockies de Colorado, el 29 de junio de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.