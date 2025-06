Marcelo Mayer conecta sus 2 primeros jonrones en Fenway Park y ayuda en triunfo de Medias Rojas

El mexicano Marcelo Mayer se coloca una máscara de Wally, el Monstruo Verde, junto a Lucas Giolito, su compañero en los Medias Rojas de Boston, luego de conectar un jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 11 de junio de 2025 (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved