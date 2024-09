Manchester United golea 7-0 al Barnsley de tercera división en Copa de la Liga inglesa

Marcus Rashford, del Manchester United, celebra con Alejandro Garnacho, del Manchester United, a la izquierda, después de anotar el quinto gol en la Copa de la Liga inglesa entre el Manchester United y el Barnsley en Old Trafford, Manchester, Inglaterra, el martes 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Dave Thompson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.