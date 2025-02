Mahomes lanza dos intercepciones mientras Eagles dominan a la ofensiva de KC en Super Bowl

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), intenta evitar el alcance del apoyador de los Eagles de Filadelfia, Josh Sweat, a la izquierda, durante la primera mitad del partido de fútbol americano del Super Bowl 59 de la NFL, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Brynn Anderson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved