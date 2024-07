Luka Doncic y Eslovenia van rumbo a las semifinales del preolímpico

El logo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cuelga de la fachada del Ayuntamiento de París, el miércoles 3 de julio de 2024, en París. Tan solo tres semanas previo a los Juegos Olímpicos, la emocionante infraestructura, la expectativa en la ciudad anfitriona se ha visto mezclada con la ansiedad acerca del fúturo político de Francia. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.