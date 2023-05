Los pilotos de F1 de Vries y Tsunoda escapan de las mortíferas inundaciones en el norte de Italia

Un hombre con un niño en brazos contempla la crecida del río Santerno, y en el fondo de ve el circuito Enzo e Dino Ferrari en Imola, Italia, 17 de mayo de 2023. Las inundaciones en la región han obligado a cancelar el Gran Premio de Fórmula Uno de la Emilia Romagna, que se debía correr en Imola el próximo fin de semana. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved