Los jugadores del Real Madrid lucen la camiseta de Vinicius

En esta imagen de archivo, el jugador del Real Madrid Vinicius Junior (centro) abandona el campo tras su expulsión en un partido de Liga frente al Valencia, en el estadio de Mestalla, en Valencia, el 21 de mayo de 2023.

Los jugadores del Real Madrid lucen la camiseta de su compañero Vinicius previo al partido contra el Rayo Vallecano por la Liga de España, el miércoles 24 de mayo de 2023, en el estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius Junior del Real Madrid aplaude a los espectadores previo al partido contra el Rayo Vallecano en la Liga de España, el miércoles 24 de mayo de 2023.