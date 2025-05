Listos los cuatro finalistas de la NBA: Thunder, Knicks, Wolves y Pacers se medirán en paridad

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, celebra después de la victoria del equipo contra los Nuggets de Denver en el Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Oeste de los playoffs de baloncesto de la NBA, el domingo 18 de mayo de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York ahce un gesto hacia los aficionados en el juego 6 de las semifinales de la Conferencia Este ante los Celtics de Boston el viernes 16 de mayo del 2025. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El escolta de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, a la izquierda, celebra junto con el alero Pascal Siakam después de anotar durante la segunda mitad en el Juego 5 de una semifinal de la Conferencia Este de los playoffs de baloncesto de la NBA contra los Cavaliers de Cleveland, el martes 13 de mayo de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.