Lindor sacude jonrón y lidera a Mets en victoria 8-1 sobre Gigantes

Casey Schmitt (delante), de los Gigantes de San Francisco, observa mientras el segunda base de los Mets de Nueva York Mets Brett Baty trata de atrapar un sencillo de Patrick Bailey en el quinto inning del juego de la MLB que enfrentó a ambos equipos, el 25 de julio de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved