Lindor queda fuera de alineación titular de Mets ante Bravos pero podría ingresar como sustituto

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York lanza hacia la primera base para un out en un contacto de Trea Turner, de los Filis de Filadelfia durante la primera entrada del juego de béisbol, el domingo 15 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton)

“Va a intentar seguir luchando y me va a decir si está disponible hoy o no”, indicó el mánager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza. “Ese fue el caso el domingo y después del calentamiento dijo que no sentía listo. Va a ser muy honesto con nosotros. No se va a poner en riesgo él mismo o al equipo”.

“Es más importante para mí que si hay dolor, que desaparezca”, advirtió. “Antes cuando bateé la bola y comencé a correr no cedió. No puede ser la constante. Yo decía: ‘No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover’. Eso me deja en un lugar en el que no puedo hacer lo que necesito".