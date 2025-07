Lane Johnson es elegido por la AP el mejor tackle ofensivo de la NFL

ARCHIVO - Lane Johnson (65), de los Eagles de Filadelfia, disputa el partido de la ronda divisional de los playoffs ante los Rams de Los Ángeles, el domingo 19 de enero de 2025 (AP Foto/Chris Szagola, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Jordan Mailata, tackle ofensivo de los Eagles de Filadelfia, realiza un bloqueo en el partido contra los Chiefs de Kansas City, el domingo 9 de febrero de 2025 (AP Foto/Doug Benc, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Tristan Wirfs, tackle ofensivo de los Buccaneers de Tampa Bay, protege la bolsa durante un duelo ante los Saints de Nueva Orleáns, el domingo 5 de enero de 2025 (AP Foto/Peter Joneleit, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Penei Sewell, tackle ofensivo de los Lions de Detroit, busca hacer un bloqueo durante la primera mitad del partido de la NFL ante los Bears de Chicago, el jueves 28 de noviembre de 2024 (AP Foto/David Dermer, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.