Lando Norris logra la pole en Gran Premio de Mónaco de F1 con tiempo récord

El piloto de McLaren, el británico Lando Norris, celebra su pole position después de la sesión de clasificación antes de la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el autódromo de Mónaco en Mónaco, el sábado 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved