LAFC pierde en el partido de despedida de Olivier Giroud, 1-0 ante Vancouver Whitecaps

Andrés Cubas, derecha, de los Whitecaps de Vancouver, roba el balón con una barrida a Sergi Palencia (14), de Los Ángeles FC, durante el primer tiempo del partido de fútbol de la MLS, el domingo 29 de junio de 2029, en Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.