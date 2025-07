La selección de EEUU jugará contra Ecuador y Australia en amistosos de octubre de cara al Mundial

Chris Richards (3), de Estados Unidos, celebra con Alex Freeman (16), Patrick Agyemang (24), Malik Tillman (17) y Diego Luna (10) después de que Richards anotara el primer gol de la final de la Copa Oro de CONCACAF frente a México, el domingo 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved