La excelencia integral de George Kittle lo consagra como el mejor ala cerrada según el ranking de AP

ARCHIVO - George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco, corre después de atrapar un pase durante la primera mitad de un partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el lunes 30 de diciembre de 2024, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Brock Bowers, derecha, ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase frente a Montaric Brown (30), de los Jaguars de Jacksonville, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 22 de diciembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Trey McBride (85), ala cerrada de los Cardinals de Arizona, atrapa un pase mientras Quentin Lake, de los Rams de Los Ángeles, lo derriba durante la primera mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Mark Andrews (89), ala cerrada de los Ravens de Baltimore, reacciona durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Browns de Cleveland, el sábado 4 de enero de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.